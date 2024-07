Déborah Rosenkranz: Schwerelos

Jahrelang litt die Sängerin und Songwriterin an Essstörungen. Doch im Glauben an Jesus fand Déborah Rosenkranz Halt und überwand ihre Bulimie und Magersucht. Sie erkannte, dass jeder Mensch einzigartig und wertvoll ist. In ihrem Buch "Schwerelos - Mit Leichtigkeit durchs Leben" möchte sie anderen Menschen helfen. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin berichtet sie von ihren schwersten Zeiten und dem Sieg über ihre Essstörungen.