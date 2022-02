Susanne Geske: Rache oder Vergebung?

Staffel 6 Folge 929 25 Minuten

Tilmann Geske war Übersetzer in der Osttürkei und arbeitete an einer türkischen Studienbibel. Doch die kritische Situation in der türkischen Stadt Malatya führte dazu, dass er am 18. April 2007 von fünf jungen Männern ermordet wurde. Der 45-jährige Familienvater aus Deutschland hinterließ drei Kinder und seine Ehefrau Susanne Geske. In ihrem Buch "Ich will keine Rache" schrieb Susanne Geske diese Geschichte nieder. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin erzählt sie von ihrem bewegenden Leben - eine Geschichte voller Glauben, Hingabe und Vergebung.