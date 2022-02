Brian Thomas: Mit 25 Jahren in der Osternacht getauft

Staffel 6 Folge 931 25 Minuten

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen dem Glauben den Rücken kehren, entscheidet sich der 25-jährige Brian Thomas für den katholischen Glauben. In der Osternacht 2017 wird er schließlich von Bischof Stefan Oster im Stephansdom in Passau getauft. Wie er zu Jesus Christus gefunden hat, erzählt er Moderator Wolfgang Severin im Gespräch.