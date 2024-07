Fitzgerald: Überwinde die Menschenfurcht (1/2)

Menschenfurcht ist ein weit verbreitetes Problem unter Christen. Viele passen sich gesellschaftlichen oder individuellen Meinungen aus Angst vor Ablehnung an. Der Pastor und Evangelist Ben Fitzgerald litt selbst lange unter Menschenfurcht bis Gott ihn in eine Situation brachte, die sein Leben entscheidend veränderte und ihn von Menschenfurcht befreite. Davon berichtet Ben Fitzgerald in seiner heutigen Predigt.