Folge 401 26 Minuten

Jeder fünfte Deutsche erkrankt einmal im Leben an einer Depression. Die Betroffenen fühlen sich oft hoffnungs- und antriebslos, haben keine Freude und sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Depressionen sind eine ernst zu nehmende psychische Krankheit. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Betroffene wie Heinz und Ruth Trompeter oder Lauren Dunn berichten, wie sie die Erkrankung überwunden haben.