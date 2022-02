Gott im Krankenhaus begegnet

Folge 402 26 Minuten

Gibt es Situationen, in denen wir besonders offen dafür sind, Gott zu begegnen? Oder ist es andersherum: dass Gott uns in Notsituationen tatsächlich besonders nahe ist? Darüber gehen die Meinungen auseinander - aber in beiden Fällen ist klar: Menschen erleben Gott vor allem dann, wenn es ihnen schlecht geht.