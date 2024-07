Unsere größte Sehnsucht: Übernimm Verantwortung!

Beziehungen können einen geistlich aufbauen und einem alles geben, was man für ein erfolgreiches Leben braucht. Alles, was man tut, ist nur dann von Bedeutung, wenn man es mit jemandem teilen kann. Bobby Schuller spricht über den Unterschied zwischen Beziehungen und wirklich tiefen Verbindungen. Doch was haben diese mit Heilung und Sünde zu tun?