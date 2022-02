Evangelisation am Puls der Zeit

Folge 272 25 Minuten

Als Eventpfarrer, Musical-Komponist und Blogger erreicht Gabriel Häsler zuerst in Basel, dann in der ganzen Schweiz und darüber hinaus Menschen durch kreative Aktionen. Er ist Leiter des Netzwerk Basel bzw. Schweiz und kreiert Kurzmusicals mit starken Songs und einem berührenden Impuls bei "Life on Stage - Musicals & Message".