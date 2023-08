Ändere deinen Glauben, ändere dein Leben

Unter dem Gesetz verunreinigte sich jemand dadurch, dass er etwas Unreines berührte. Durch Jesus kam die Gnade in das Leben der Menschen und seitdem macht das Reine das Unreine rein. Wie kostbar und wichtig die Erkenntnis von Jesu Werk am Kreuz ist, zeigt Joseph Prince in dieser Predigt.