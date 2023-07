Höre nur auf Jesus und werde aufgerichtet

Joseph Prince spricht über die Veränderung, die Jesus in die Welt brachte. Die Zeit der Gnade brach an, weil er freiwilig als Diener in die Welt kam. Doch was genau bedeutet Gnade in der heutigen Zeit? Und wie geht man mit Jesus als Diener und als Sohn Gottes gleichzeitig um?