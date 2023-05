Heiliger Boden

Folge 389 41 Minuten

Zu Gast in diesem Gottesdienst ist die Sängerin, Musikerin und "Wortakrobatin" Valerie Lill. Sie versteht es in einzigartiger Weise, die Freundlichkeit Gottes zu bezeugen, die uns Menschen in Freud und Leid durch Höhen und Tiefen trägt. Mit einer Predigt und wunderbarer Musik von der ausgesprochen authentischen Künstlerin.