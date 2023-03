Ein Wohlgeruch Christi

Petra Beau hat sich schon zu DDR-Zeiten um Menschen mit Behinderung gekümmert. Sie kann viel erzählen - auch über Unterschiede zwischen vor und nach der Wende. Pfarrer Heiko Bräuning besichtigt einen antiken Triumphbogen in Rom. Ein solcher war für Paulus inspirierend, als er an die Gemeinde in Korinth schrieb: "Gott aber sei gedankt, der uns allezeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten! Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren werden (...)" (2. Kor. 2, 14-15).