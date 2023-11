Gottes Versorgung für jede Herausforderung

"Gott sagt: Sei offen für das, was ich in dir wirke!", erklärt Pastor Joseph Prince zum Thema der göttlichen Gnade. Aber wie genau sieht diese Gnade aus? Was bewirkt sie konkret im Leben? Der Pastor findet die Antwort in der Bibel und predigt darüber, wie Gott für die Menschen sorgt und dabei keine Gegenleistungen fordert.