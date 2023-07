Eine gute Ernte erwarten

"Was der Mensch sät, das wird er auch ernten", heißt es in der Bibel. Diese Aussage verbreitet seit Generationen Angst und Schrecken. Doch was hat es wirklich mit dieser Aussage auf sich? Joseph Prince zeigt diesen Vers im Zusammenhang und erklärt, dass der Christ eine gute Ernte erwarten kann. Doch wann und wie wird es sein?