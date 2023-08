Lass dich vom Wasser des Wortes waschen

Was hat die Fußwaschung mit dem Studium des Wortes Gottes zu tun? Joseph Prince erklärt die Verbindung zwischen der jüdischen Kultur mit der christlichen und zeigt, was das Lesen von Gottes Wort an positiven Auswirkungen für ein Gotteskind hat. Doch was genau hat eine rote Kuh mit all dem zu tun?