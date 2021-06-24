Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(
Völlig verplant - Josef und der Traum des Pharao
Staffel 2 Folge 15
2 Minuten
Josef hat kein einfaches Leben. Von seinen Brüdern wird er in die Sklaverei verkauft und kurz darauf kommt er unschuldig ins Gefängnis. Doch die Hoffnung ist noch nicht verloren. Durch Josefs Fähigkeiten als Traumdeuter wird der Pharao auf ihn aufmerksam. Joy, Chris und Gizmo sind dank Superbuch mit dabei und lernen wichtige Dinge für ihre eigene Gegenwart.
BibelstellenKlicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Zusatzinformationen
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2014-2014
Verfügbar bis: 02.10.2025 um 05:15 Uhr