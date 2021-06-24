Video nicht verfügbar

Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(

Völlig verplant - Josef und der Traum des Pharao

Staffel 2 Folge 15
2 Minuten

Josef hat kein einfaches Leben. Von seinen Brüdern wird er in die Sklaverei verkauft und kurz darauf kommt er unschuldig ins Gefängnis. Doch die Hoffnung ist noch nicht verloren. Durch Josefs Fähigkeiten als Traumdeuter wird der Pharao auf ihn aufmerksam. Joy, Chris und Gizmo sind dank Superbuch mit dabei und lernen wichtige Dinge für ihre eigene Gegenwart.

Bibelstellen
Zusatz­informationen

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2014-2014

Verfügbar bis: 02.10.2025 um 05:15 Uhr