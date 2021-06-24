Völlig verplant - Josef und der Traum des Pharao

Josef hat kein einfaches Leben. Von seinen Brüdern wird er in die Sklaverei verkauft und kurz darauf kommt er unschuldig ins Gefängnis. Doch die Hoffnung ist noch nicht verloren. Durch Josefs Fähigkeiten als Traumdeuter wird der Pharao auf ihn aufmerksam. Joy, Chris und Gizmo sind dank Superbuch mit dabei und lernen wichtige Dinge für ihre eigene Gegenwart.