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Wenn Feinde Freunde werden - Rahab und die Mauern von Jericho
Staffel 2 Folge 17
26 Minuten
Joy, Gizmo und Chris werden vom Superbuch in die Geschehnisse der Bibel versetzt. Dieses Mal sind sie dabei, als Josua Jericho einnehmen will. Doch die Kundschafter, die er zuvor ausgeschickt hat, geraten in Schwierigkeiten. Unerwartete Hilfe bekommen sie von Rahab, einer Frau, die an der Stadtmauer wohnt.
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Zusatzinformationen
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2009-2009
Verfügbar bis: 03.04.2026 um 06:15 Uhr