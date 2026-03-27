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Wenn Feinde Freunde werden - Rahab und die Mauern von Jericho

Staffel 2 Folge 17
26 Minuten

Joy, Gizmo und Chris werden vom Superbuch in die Geschehnisse der Bibel versetzt. Dieses Mal sind sie dabei, als Josua Jericho einnehmen will. Doch die Kundschafter, die er zuvor ausgeschickt hat, geraten in Schwierigkeiten. Unerwartete Hilfe bekommen sie von Rahab, einer Frau, die an der Stadtmauer wohnt.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2009-2009

Verfügbar bis: 03.04.2026 um 06:15 Uhr