Trau dich - Esther rettet ihr Volk

Staffel 2 Folge 18
26 Minuten

Manchmal muss man sich trauen und für andere einstehen. Das sollen Joy, Chris und Gizmo lernen. Das Superbuch schickt sie hierzu in die biblische Vergangenheit. Hier treffen die beiden Kinder und ihr Roboter auf Esther. Sie riskiert viel, um ihr Volk zu retten. Von so viel Mut können sich Joy, Chris und Gizmo für ihr Leben in der Gegenwart eine große Scheibe abschneiden.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2009-2009

Verfügbar bis: 09.04.2026 um 05:15 Uhr