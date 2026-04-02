Trau dich - Esther rettet ihr Volk
Staffel 2 Folge 18
26 Minuten
Manchmal muss man sich trauen und für andere einstehen. Das sollen Joy, Chris und Gizmo lernen. Das Superbuch schickt sie hierzu in die biblische Vergangenheit. Hier treffen die beiden Kinder und ihr Roboter auf Esther. Sie riskiert viel, um ihr Volk zu retten. Von so viel Mut können sich Joy, Chris und Gizmo für ihr Leben in der Gegenwart eine große Scheibe abschneiden.
BibelstelleKlicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Zusatzinformationen
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2009-2009
Verfügbar bis: 09.04.2026 um 05:15 Uhr