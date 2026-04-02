Trau dich - Esther rettet ihr Volk

Manchmal muss man sich trauen und für andere einstehen. Das sollen Joy, Chris und Gizmo lernen. Das Superbuch schickt sie hierzu in die biblische Vergangenheit. Hier treffen die beiden Kinder und ihr Roboter auf Esther. Sie riskiert viel, um ihr Volk zu retten. Von so viel Mut können sich Joy, Chris und Gizmo für ihr Leben in der Gegenwart eine große Scheibe abschneiden.