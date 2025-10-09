Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(
Allein die Wahrheit zählt - Johannes der Täufer
Staffel 2 Folge 19
26 Minuten
Chris, Joy und Roboter Gizmo lernen einen besonderen Mann kennen, Johannes den Täufer. Er ernährt sich von Heuschrecken und Honig, erzählt Menschen von seinem Glauben an Gott und tauft sie im Jordan. Als er Herodes mutig zur Rede stellt, wird er von ihm gefangen genommen. Dank Superbuch lernen Joy, Chris und Gizmo, was es heißt, auch in schwierigen Situationen zu seinem Glauben zu stehen.
BibelstellenKlicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Zusatzinformationen
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2009-2009
Verfügbar bis: 16.10.2025 um 05:15 Uhr