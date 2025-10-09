Video nicht verfügbar

Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(

Allein die Wahrheit zählt - Johannes der Täufer

Staffel 2 Folge 19
26 Minuten

Chris, Joy und Roboter Gizmo lernen einen besonderen Mann kennen, Johannes den Täufer. Er ernährt sich von Heuschrecken und Honig, erzählt Menschen von seinem Glauben an Gott und tauft sie im Jordan. Als er Herodes mutig zur Rede stellt, wird er von ihm gefangen genommen. Dank Superbuch lernen Joy, Chris und Gizmo, was es heißt, auch in schwierigen Situationen zu seinem Glauben zu stehen.

Zusatz­informationen

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2009-2009

Verfügbar bis: 16.10.2025 um 05:15 Uhr