Allein die Wahrheit zählt - Johannes der Täufer

Chris, Joy und Roboter Gizmo lernen einen besonderen Mann kennen, Johannes den Täufer. Er ernährt sich von Heuschrecken und Honig, erzählt Menschen von seinem Glauben an Gott und tauft sie im Jordan. Als er Herodes mutig zur Rede stellt, wird er von ihm gefangen genommen. Dank Superbuch lernen Joy, Chris und Gizmo, was es heißt, auch in schwierigen Situationen zu seinem Glauben zu stehen.