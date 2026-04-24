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Verraten und versöhnt - Petrus verleugnet Jesus

Staffel 2 Folge 24
24 Minuten

"In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen." Als Jesus das zu Petrus sagt, ist dieser sehr betroffen. Warum sollte er seinem Freund so etwas antun? Doch Jesus behält recht. Petrus ist verzweifelt. Kann Jesus ihm vergeben? Joy, Chris und Gizmo sind dank Superbuch mit dabei und lernen durch diese Bibelgeschichte wichtige Dinge für ihr eigenes Leben.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2009-2009

Verfügbar bis: 01.05.2026 um 05:15 Uhr