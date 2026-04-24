Verraten und versöhnt - Petrus verleugnet Jesus

"In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen." Als Jesus das zu Petrus sagt, ist dieser sehr betroffen. Warum sollte er seinem Freund so etwas antun? Doch Jesus behält recht. Petrus ist verzweifelt. Kann Jesus ihm vergeben? Joy, Chris und Gizmo sind dank Superbuch mit dabei und lernen durch diese Bibelgeschichte wichtige Dinge für ihr eigenes Leben.