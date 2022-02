Zweite Chance für einen Mörder?

Staffel 6 Folge 934 25 Minuten

Der Prediger möchte anonym bleiben, da er sonst um seine Familie bangt. Er ist ein Mörder, der seine erste Ehefrau am Tag der Hochzeit von den Klippen stürzte. 17 Jahre sitzt er dafür im Gefängnis und dann passiert das Unfassbare: Er hat eine Begegnung mit Gott. Von diesem Moment an kann er nicht mehr schweigen. Er will allen erzählen, wie groß Gottes Liebe für die Menschen ist. Heute ist er evangelischer Seelsorger und Pastor. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin erzählt er seine bewegende Geschichte.