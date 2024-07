Rainer Maria Schießler: Auftreten statt austreten

Die Katholische Kirche verzeichnet einen stetigen Rückgang an Mitgliedern und Gottesdienstbesuchern. Nicht so beim bundesweit bekannten Münchener Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler. Auf sehr authentische und offene Art spricht er mit Moderator Wolfgang Severin von seinen Freuden und Herausforderungen als katholischer Pfarrer und berichtet, warum ihm die Kirche so wichtig ist.