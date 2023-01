Matt Redman

Folge 2 54 Minuten

Der Singer-Songwriter (dt: Liedermacher) Matt Redman ist für seine gefühlvollen Lobpreislieder bekannt. Einige seiner gefeierten Songs brachten dem gebürtigen Briten sogar einen Grammy, eine goldene Schallplatte und eine Platin-Schallplatte ein. Zu seinen Fans gehören auch Michael W. Smith und Rebecca St. James, die einige seiner Songs gecovert haben. Auf der "Big Church Day Out"-Bühne singt Matt Redman unter anderem diese Lieder: "Praise God From Whom All Blessings Flow", "Louder", "You Never Let Go".