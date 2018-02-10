Die australischen Brüder Joel und Luke Smallbone heizen mit ihren Upbeat-Sounds auf dem Big Church Day Out Festival mächtig ein. Mit großer Bandunterstützung spielen sie Songs wie 'Fix my Eyes on you', 'Run Wild' und 'Fine fine Life'.
Ein Vikar, wie man ihn sich vielleicht nicht vorstellt: Mit modernem Lobpreis, Rhythmen, aber auch tiefgründigen Texten animiert Tim Hughes die Besucher des Big Church Day Out 2016, zusammen mit ihm und seiner Band bei Hughes' bekannten Liedern wie "Happy Day", "Hope & Glory" und "Here I Am To Worship" mitzusingen und Gott zu loben.
Faithchild und Guvna B - zwei britische Rapper, Wortkünstler und Anheizer auf dem Big Church Day Out Festival 2016. Mit Songs wie "Our Father, "Over Me", "Letting Go" und "Nothing But the Blood" erweisen sie Gott die Ehre und bringen das Publikum in Stimmung.
Ihm sind seine Songtexte wichtig - denn durch sie spricht er mit Gott: John Mark McMillan. Der Singer-Songwriter mit der markanten Stimme aus den USA tritt heute auf der Bühne des Big Church Day Out Festivals mit Liedern wie "Tongues of Fire", "Future/Past" und "Heart Runs" auf.
Unverkennbar aus Tennessee steht Mike Farris für Rock 'n' Roll, Blues und Gospel! Mit Rhythmus im Blut heizt er den Besuchern des Big Church Day Out Festivals ein und lobt Gott aus vollem Halse und mit starken Gitarrenschlägen. Dabei gibt er Lieder wie "Precious Lord Take My Hand", "Jonah & the Whale" und "Stand By Me" zum Besten.
Ein Festival für Christen? Mit Lobpreis, Anbetung und coolen Bands? Das gibt es? - Ja, und zwar das Big Church Day Out-Festival in England. Egal ob Jung oder Alt, die gute, vielfältige Musik mit christlichen Songtexten fesselt jede Altersgruppe. In dieser Folge lassen die Ruach City Church Singers, Kings Kaleidoscope und Phil Wickham die Herzen höher schlagen. Wie es zur Gründung der einzelnen Interpreten kam und welcher Inspiration sie nachgehen, das erfahren die Zuschauer in den Interviews, moderiert durch Tom und Susi Smith.
Kings Kaleidoscope - eine Band, die für eine Vielfalt an Instrumenten aber auch außergewöhnliche Interpretationen alter Hymnen steht. Komplexe Rhythmen, elektrischer Sound und tiefgehende Texte bringen Abwechslung auf die Big Church Day Out-Bühne. Mit Liedern wie "Come Thou Fount", "Felix Culpa" und "I Know".
Auf dem Big Church Day Out-Festival kommen viele Christen zusammen, um gemeinsam Lobpreis zu feiern. Verschiedene Bands aus der ganzen Welt berühren mit ihren christlichen Songtexten die Herzen und inspirieren Jung und Alt. Tom und Susi Smith, die Moderatoren des Musikfestivals, gehen mit John Mark McMillan und David Crowder ins Gespräch, um mehr über ihre Beweggründe zu erfahren.
Der kalifornische CCM-Musiker Phil Wickham lebt seinen Glauben von klein auf in seinen Liedern aus. Mit "Children of God", "Your Love Awakens Me", "Cannons" und "Starmaker" rockt er die Bühne von Big Church Day Out.
Die internationalen Künstler Faithchild, Guvna B, Mike Farris und Jesus Culture treten auf dem Big Church Day Out-Festival auf und preisen Gott gemeinsam mit Tausenden Christen.
Ein Besuch auf der Main Stage des Big Church Day Out-Festivals, wo viele Gläubige und christliche Musik aufeinandertreffen.
Mit Energie und Freude heizt der US-Amerikanische Gospelsänger Tye Tribbett mit seiner Gospelgruppe den Zuschauern beim Big Church Day Out Festival ein: Wer Jesus loben will, darf nicht still sein, lautet Tye Tribbetts Devise. Mit Liedern wie "Hallelujah", "Victory" und "Overcome" feuert er das Publikum an und feiert Jesus.
Allein sein Bart ist schon Markenzeichen genug, doch fängt Crowder mit seiner Band an zu spielen, wird die Einzigartigkeit der Lobpreismusik offensichtlich. Zwischen Americana, Urban und Folk einzuordnen zeichnet sich Crowder Music durch besondere Musikinstrumente wie Banjos, Cigar-Box-Gitarren und Kuhglocken aus. Im heutigen Konzert geben sie Lieder vom bedächtigen 'I Am' über das basslastige 'Lift Your Head Weary Sinner' bis hin zum fröhlichen 'Hands of Love' zum Besten.
Die Topstars der christlichen Musikszene sind beim Big Church Day Out Festival 2016 in Großbritannien zu Gast. Ob Hip Hop, Rock, Pop, Funk oder Singer/Songwriter, eins haben alle Bands und Solokünstler gemeinsam, in ihren Lieder und Texten loben sie den Herrn. Die Moderatoren Tom und Susi Smith führen nicht nur durch die Sendung, sie bitten auch den einen oder anderen Star zum Interview. Heute sind unter anderem 'For King and Country' und John Marc McMillan dabei.
Newworldson aus Kanada stehen für modernen Soul und Gospel! Auf der Bühne von Big Church Day Out 2016 fühlen sie sich wohl und präsentieren ihre Musikkünste in zahlreichen Freestyle-Variationen: von Saxophon über Querflöte bis Beatboxen. In ihrem Repertoire befinden sich unter anderem rhythmische Soul-Hits wie "Get Right Church", "Do You Believe In Love" und "Salvation Station".
Die Topstars der christlichen Musikszene sind beim Big Church Day Out Festival 2016 in Großbritannien zu Gast. Ob Hip Hop, Rock, Pop, Funk oder Singer/Songwriter, eins haben alle Bands und Solokünstler gemeinsam, in ihren Lieder und Texten loben sie den Herrn. Die Moderatoren Tom und Susi Smith führen nicht nur durch die Sendung, sie bitten auch den einen oder anderen Star zum Interview. Heute auch mit dabei Newworldson und Matt Redman.
Toby Mac und seine Leib- und Magencombo, die DiverseCity Band, laufen auf der Big Church Day Out-Bühne zu Höchstform auf. Bei Liedern wie 'Beyond me', 'Made to love', 'Speak Life' und 'Funky Jesus Music', die sich irgendwo zwischen Hip-Hop, Soul und Funk verorten lassen, wird schnell klar, warum Toby Mac seinen Style auch gern als musikalischen Eintopf bezeichnet.
Die Topstars der christlichen Musikszene sind beim Big Church Day Out Festival 2016 in Großbritannien zu Gast. Ob Hip Hop, Rock, Pop, Funk oder Singer/Songwriter, eins haben alle Bands und Solokünstler gemeinsam, in ihren Lieder und Texten loben sie den Herrn. Die Moderatoren Tom und Susi Smith führen nicht nur durch die Sendung, sie bitten auch den einen oder anderen Star zum Interview. Heute auch mit dabei Toby Mac u.a. mit diesen Songs: 'This is not a Test', 'Funky Jesus Music', 'Eye on it'.
Die christliche Hip-Hop- und Tanzperformance-Gruppe LZ7 rund um Frontmann Lindz West rockt die "Big Church Day Out"-Bühne. Unter anderem sind diese Songs dabei: "Elevator", "Perfect Day", "27 Million", "So Good" und "Symphony". Außerdem berichtet Lindz von einer berührenden Begegnung mit einem Mädchen.
Beim Big Church Day Out Festival gibt es nicht nur aktuelle Musik aus dem christlichen Bereich - die Musiker lassen auch in ihr Herz schauen. So sitzen in dieser Folge neben LZ7 auch Matt Redman auf der Talk-Bank. For King and Country machen die Runde der Worship-Sänger komplett.
Der Singer-Songwriter (dt: Liedermacher) Matt Redman ist für seine gefühlvollen Lobpreislieder bekannt. Einige seiner gefeierten Songs brachten dem gebürtigen Briten sogar einen Grammy, eine goldene Schallplatte und eine Platin-Schallplatte ein. Zu seinen Fans gehören auch Michael W. Smith und Rebecca St. James, die einige seiner Songs gecovert haben. Auf der "Big Church Day Out"-Bühne singt Matt Redman unter anderem diese Lieder: "Praise God From Whom All Blessings Flow", "Louder", "You Never Let Go".
Seine Lieder kommen aus dem Leben, verrät Toby Mac. Auf der Interview-Bank von Big Church Day Out werden Stars zu Menschen. Denn neben ihren Auftritten auf dem Festival sprechen sie auch über ihre Inspiration und ihren Glauben. In dieser Folge sind die Freunde des HipHop vertreten: Toby Mac, Faithchild und Guvna B. Crowder Music und seine Band bringen mit Folk Abwechslung in die Runde.
Ein Besuch auf der Main Stage des Big Church Day Out-Festivals 2016: Jesus Culture, Kings Kaleidoscope und Tim Hughes preisen Gott nicht nur mit ihren Liedern, sondern erzählen auch hautnah im Talk von ihrem Leben und ihrer Inspiration. Auf dem Big Church Day Out Festival sind viele christliche Musiker unterschiedlichen Genres vertreten.
Die amerikanische Lobpreisband Jesus Culture füllt Veranstaltungsorte und begeistert mit ihren Songs. Auch der Big Church Day Out 2016 ist hierbei keine Ausnahme. In der Besetzung Kim Walker-Smith (Lead-Gesang), Jeffrey Kunde (Lead-Gitarre), Brandon Aaronson (Bass), Josh Fischer (Schlagzeug) und Katie (Gesang) und Bryan Torwalt (Gitarre) spielen sie unter anderem diese Songs: 'In the River', 'Alive in You' und 'King of my Heart'.