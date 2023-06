Crowder Music

Allein sein Bart ist schon Markenzeichen genug, doch fängt Crowder mit seiner Band an zu spielen, wird die Einzigartigkeit der Lobpreismusik offensichtlich. Zwischen Americana, Urban und Folk einzuordnen zeichnet sich Crowder Music durch besondere Musikinstrumente wie Banjos, Cigar-Box-Gitarren und Kuhglocken aus. Im heutigen Konzert geben sie Lieder vom bedächtigen 'I Am' über das basslastige 'Lift Your Head Weary Sinner' bis hin zum fröhlichen 'Hands of Love' zum Besten.