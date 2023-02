Tye Tribbett

Folge 7 55 Minuten

Mit Energie und Freude heizt der US-Amerikanische Gospelsänger Tye Tribbett mit seiner Gospelgruppe den Zuschauern beim Big Church Day Out Festival ein: Wer Jesus loben will, darf nicht still sein, lautet Tye Tribbetts Devise. Mit Liedern wie "Hallelujah", "Victory" und "Overcome" feuert er das Publikum an und feiert Jesus.