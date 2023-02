Mike Farris

Folge 10 57 Minuten

Unverkennbar aus Tennessee steht Mike Farris für Rock 'n' Roll, Blues und Gospel! Mit Rhythmus im Blut heizt er den Besuchern des Big Church Day Out Festivals ein und lobt Gott aus vollem Halse und mit starken Gitarrenschlägen. Dabei gibt er Lieder wie "Precious Lord Take My Hand", "Jonah & the Whale" und "Stand By Me" zum Besten.