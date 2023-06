Tim Hughes

Ein Vikar, wie man ihn sich vielleicht nicht vorstellt: Mit modernem Lobpreis, Rhythmen, aber auch tiefgründigen Texten animiert Tim Hughes die Besucher des Big Church Day Out 2016, zusammen mit ihm und seiner Band bei Hughes' bekannten Liedern wie "Happy Day", "Hope & Glory" und "Here I Am To Worship" mitzusingen und Gott zu loben.