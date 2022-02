Wenn Gott anders reagiert als erwartet

Folge 288 26 Minuten

Mit Harrison Conley. Können wir Gott enttäuschen? Selbst wenn wir uns so fühlen, eines steht trotzdem fest: Gott reagiert ganz anders, als wir es erwarten. Seine Liebe geht jedem Menschen nach, wirbt um uns und stellt uns wieder her. Gott möchte Hoffnungen, Träume und Wertvorstellungen erneuern, alles das, was wir vielleicht schon längst aufgegeben haben. Gerade dann, wenn wir es vielleicht am wenigsten erwarten.