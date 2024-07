Liebe ist ... (2/2)

Die Bibel sagt: "Gott ist Liebe". Doch was bedeutet das? Der Apostel Paulus schreibt, dass andere zu lieben die Summe aller Gebote Gottes ist. Er erklärt, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Durch seine Liebe sind wir eng mit ihm verbunden und können sie gleichzeitig an unsere Mitmenschen weitergeben. Aber wie geht das? Bayless Conley erklärt, wie wir uns verhalten können, damit Gottes Liebe in unseren Leben für andere sichtbar wird.