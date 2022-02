Von Gott umarmt

Folge 282 25 Minuten

"Lass dich von deinem Herzen zu Gott hinbewegen", rät Caroline Malessa. Obwohl sie nicht christlich sozialisiert aufwuchs, gab es Fragen in ihrem Inneren, auf die niemand in ihrem Umfeld zu antworten wusste. Z. B. wo ihr Vater nach dessen Tod sei. Sie sprach mit Christen darüber und die konnten ihr helfen, diese Antworten zu finden. Heute weiß sie, dass ihr Gott so nah ist wie eine Umarmung.