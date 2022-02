Folge 282 28 Minuten

"Warum tut Gott nichts?", fragt sich so mancher Christ in den stürmischen Zeiten seines Lebens. Hat Gott einen vergessen oder interessiert er sich nicht für das Leben des einzelnen Menschen? Charles Stanley zeigt, dass Gottes Plan viel weiter reicht, als die Umstände andeuten, und nicht an den Lebensstürmen zerbricht. Lebensstürme haben also einen Sinn. Doch welchen?