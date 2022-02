Einsamkeit überwinden

Folge 285 27 Minuten

"Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben". Auch Einsamkeit gehört zu den starken Belastungen, die viele Menschen in ihrem Leben spüren. Über dieses Bibelwort aus Matthäus 11,28 predigt Charles Stanley und verdeutlicht Wege aus der Einsamkeit. Gott hilft den Menschen, dass sie sich nicht alleine fühlen - egal, was sie durchleiden und durchmachen.