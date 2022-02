Buch-Gespräche: Ein Lied für Nagasaki: Über das Leben von Takashi Nagai

Folge 160 13 Minuten

Auch wenn er nicht selig- oder heiliggesprochen wurde, ist er dennoch ein Heiliger der Nächstenliebe: der japanische Arzt Takashi Nagai. Obwohl er durch den Atombombenangriff der USA auf Nagasaki am 9. August 1945 schwer verletzt wurde, kümmerte er sich um jene, die noch schwerer verletzt wurden als er selbst. Dass er bei der Behandlung noch mehr radioaktiv verstrahlt wurde, nahm er in Kauf. Nach 58 Tagen hatte ihn die Strahlenbelastung so geschwächt, dass er arbeitsunfähig wurde. Sechs Jahre später starb er an Leukämie. Eine Biografie über sein Leben trägt den Titel "Ein Lied für Nagasaki: Über das Leben von Takashi Nagai". Anselm Blumberg spricht mit Gisela Geirhos, der Leiterin des Media Maria Verlags.