Leben im Alter

Folge 12 10 Minuten

Irgendwann stehen ältere Menschen vor der Frage, ob und inwieweit ein selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung möglich ist. Nicht selten sind solche Gedanken von Sorgen und Ängsten begleitet. Der Beitrag zeigt, wie es engagierte Helfer in unterschiedlichen Projekten und Wohnformen möglich machen, auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben in einem familiären Umfeld zu führen.