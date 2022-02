Dr. Martin Grabe: Trennungsschmerz überwinden

Staffel 7 Folge 951 25 Minuten

Der Partner ist weg, die Liebe aber noch da. Wie geht man in solch einer Situation mit dem Trennungsschmerz um? Psychotherapeut und Chefarzt der Abteilung Psychotherapie und Psychosomatik der Klinik Hohe Mark in Oberursel Martin Grabe begegnet immer wieder Menschen, die an einer Trennung zu leiden haben. Im Gespräch mit Wolfgang Severin gibt er Hilfestellung und Tipps im Umgang mit Liebeskummer und Trennungsschmerz.