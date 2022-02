Dr. Markus Liebelt: Was Macht mit Menschen macht

Staffel 7 Folge 956 25 Minuten

Macht ist ein eher negativ konnotiertes Wort und wird häufig intuitiv mit Gewalt gleichgesetzt. Doch Macht ist nicht immer gleich Gewalt. In seinem Buch "Was Macht mit Menschen macht - offene und verborgene Machtfallen in christlichen Gemeinschaften" setzt sich Dr. Markus Liebelt intensiv mit dem Thema Macht auseinander. Er erklärt, dass insbesondere in christlichen Gemeinden und Gemeinschaften Machtmissbräuche stattfinden können. Aber wie kommt es dazu? Wie sollten Mitglieder reagieren und welche Auswege gibt es? Darüber spricht Dr. Liebelt im Bibel TV Studio.