Imagine: ... unsere Nachbarschaft würde leuchten

Folge 36 28 Minuten

Wie kann die Welt verändert werden? Wo fängt es an? Bei einer so großen Anzahl an Hilfsprojekten fällt es einem oft schwer, sich zu entscheiden. Doch die wahre Veränderung fängt an einem Ort an, den man fast immer übersieht. Leo Bigger spricht leidenschaftlich über das Gebot der Nächstenliebe. Bereit für die Herausforderung?