Folge 3: Die Kraft der Wahrheit

Staffel 1 Folge 3 25 Minuten

"Die Wahrheit wird euch frei machen", so steht es schon in der Bibel. Der Bestsellerautor Paul Young hat das selbst auf eindrückliche Weise erlebt. Er macht sich gemeinsam mit dem Zuschauer auf die Reise, die Hintergründe und Fragen zu seinem Buch "Die Hütte" zu ergründen. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer. Offen gibt der Schriftsteller Einblick in seine eigene Leidens- und Glaubensgeschichte und lädt den Zuschauer ein, das Gleiche zu tun.