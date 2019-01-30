Restoring the Shack

Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise. Die letze Folge der Reihe greift noch einmal die wichtigsten Themen auf und macht deutlich, dass Gott uns liebt und eine Beziehung mit uns möchte.
Vergebung und Versöhnung sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Um unsere eigene Hütte wiederaufzubauen, müssen wir unserem Schmerz und Leid ins Auge blicken. Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
Gibt es einen Unterschied zwischen Erwartungen haben und Aussichten? Einen ziemlich großen sogar. Autor William Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben dieser und den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
Gehört man dazu oder ist man Außenseiter? Gott will, dass wir dazugehören. Er lädt uns ein und schenkt uns unter anderem die Kreativität. Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
Gibt es mehrere Wege, Gott zu finden? Oder führen gar alle Wege zu ihm? Wo ist Gott im Leid und Schmerz? Müssen wir ihn suchen oder findet er uns? Autor William Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
Die Vorstellung der Hölle und was ihre Existenz über Gott aussagt, stürzt nicht nur Mack, den Protagonisten im Buch "Die Hütte", in einen Glaubenskonflikt. Es ist ein Konflikt, den viele kennen. William Paul Young, der Autor von "Die Hütte" geht mithilfe seines Buches und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
"Gott kommt dorthin, wo wir sind. Er spricht unsere Sprache. Er will eine Beziehung zu uns." Autor William Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
"Gott ist immer gütig, steckt in jedem Detail unseres Lebens und hat viel Humor". Dieser Meinung ist Autor William Paul Young. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf die Reise, nicht nur die Hintergründe und Fragen zu seinem Bestseller "Die Hütte" zu ergründen. Er thematisiert auch die großen Fragen des Lebens. Ein sehr herausforderndes Abenteuer, in dem der Schriftsteller auch Einblick gibt, wie erstaunlich Gott in Youngs eigenem Leben gewirkt hat.
Unser innerer Garten kann mitunter sehr durcheinander sein. Er ist ein Spiegel unseres inneren Durcheinanders. Doch Gott liebt uns trotz Durcheinander und will helfen, den Dschungel in einen schönen Garten zu verwandeln. Autor William Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
"Wenn es Gott gibt und er gütig ist, dann ist nichts nur gewöhlich", so Autor William Paul Young. Vieles ist auf ungeahnte Weise miteinander verbunden. Gott findet sich in den Details unseres Lebens. Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben den großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
Was ist die Wahrheit unseres Wesens? Unseres Daseins? Empfinden wir uns zwar als Gottes Schöpfung, aber dennoch als nicht gut? Kann Gott etwas Nicht-Gutes erschaffen? Autor William Paul Young geht mithilfe seines Bestsellers "Die Hütte" und Beispielen aus seinem eigenen Leben diesen großen Fragen auf den Grund. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende, aber auch herausfordernde Reise.
Autor Paul Young meint: "Eine gute Frage ist besser als 1000 Antworten." Aber da ist diese eine Frage, die die Menschen schon von Anbeginn der Zeit umzutreiben scheint: Wenn Gott gut ist, wo ist er dann während all der menschlichen Tragödien und Verluste? Warum lässt er all das zu? Mithilfe seines Buches "Die Hütte" macht sich Schriftsteller Paul Young gemeinsam mit dem Zuschauer auf die Reise, die Hintergründe zu diesen großen Fragen zu ergründen. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer. Offen gibt der Schriftsteller Einblick in seine eigene Leidens- und Glaubensgeschichte und lädt die Zuschauer ein, das Gleiche zu tun.
Jeder Tag ist ein Geschenk und eine Gnade Gottes. Dies zu begreifen, war für Schriftsteller Paul Young ein Wendepunkt in seinem Leben. Der Autor von 'Die Hütte' macht sich gemeinsam mit dem Zuschauer auf die Reise, die Hintergründe und Fragen zu seinem Bestseller zu ergründen. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer. Offen gibt der Schriftsteller Einblick in seine eigene Leidens- und Glaubensgeschichte und lädt den Zuschauer ein, das Gleiche zu tun.
"Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" So klagt Jesus am Kreuz. Doch hat Gott sich wirklich von Jesus abgewandt? Paul Young, der Autor des Bestsellers "Die Hütte", bietet eine Mut machende Erklärung an. Jesus nimmt am Kreuz alle Sünden und auch Klagen jedes einzelnen Menschen auf sich. Doch er stellt auch die herausfordernde Frage: Kann Gott wirklich so gut sein, all das für uns zu tun?
Gott der Vater ist männlich und weiblich. Wie jetzt? Schriftsteller Paul Young erklärt anhand eigener Erfahrungen und seines Bestsellers "Die Hütte" verschiedene Metaphern von Gott. Hierbei wird klar: Es gibt unterschiedliche Bilder für Gott. Sie können zwar Gott nicht definieren, aber sie können uns helfen, verschiedene Facetten Gottes zu verstehen. Manche Wahrheit oder Erkenntnis akzeptieren wir nur zu unseren eigenen Bedingungen und zu unserer Zeit. Aber das Erstaunliche ist: Gott wartet auf uns.
Lässt Gott sich finden oder ist er ein unnahbarer distanzierter Gott? Was bedeutet die Dreieinigkeit im christlichen Glauben? Autor Paul Young erklärt diese und weitere Fragen anhand seines eigenen Lebens und seines Bestsellers "Die Hütte". Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende und herausfordernde Reise.
Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Was dies für Menschen heute bedeuten kann, erklärt Autor Paul Young anhand seines eigenen Lebens und seines Bestsellers "Die Hütte". Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende Reise. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer, in dem der Schriftsteller Einblick gibt, wie erstaunlich Gott in Youngs eigenem Leben gewirkt hat.
"Die Wahrheit wird euch frei machen", so steht es schon in der Bibel. Der Bestsellerautor Paul Young hat das selbst auf eindrückliche Weise erlebt. Er macht sich gemeinsam mit dem Zuschauer auf die Reise, die Hintergründe und Fragen zu seinem Buch "Die Hütte" zu ergründen. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer. Offen gibt der Schriftsteller Einblick in seine eigene Leidens- und Glaubensgeschichte und lädt den Zuschauer ein, das Gleiche zu tun.
Gott zu begreifen oder zu ergründen, ist unmöglich. Doch Metaphern und Geschichten können uns helfen, der Natur und dem Wesen Gottes auf die Spur zu kommen. Schriftsteller Paul Young macht sich gemeinsam mit dem Zuschauer auf die Reise, die Hintergründe und Fragen zu seinem Buch "Die Hütte" zu ergründen. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer. Offen gibt der Schriftsteller Einblick in seine eigene Leidens- und Glaubensgeschichte und lädt den Zuschauer ein, das Gleiche zu tun.
"Die meisten Verletzungen erleiden wir durch Beziehungen. Aber die meisten Heilungen erfahren wir ebenfalls durch Beziehungen." Autor Paul Young macht sich gemeinsam mit dem Zuschauer auf die Reise, die Frage nach der eigenen Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu ergründen. Sein Buch "Die Hütte", in dem er viel über seinen eigenen Glaubensweg verarbeitet hat, hilft ihm dabei.