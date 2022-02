Folge 4: Die Bedeutung der Menschlichkeit

Staffel 1 Folge 4 25 Minuten

Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Was dies für Menschen heute bedeuten kann, erklärt Autor Paul Young anhand seines eigenen Lebens und seines Bestsellers "Die Hütte". Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf eine spannende Reise. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer, in dem der Schriftsteller Einblick gibt, wie erstaunlich Gott in Youngs eigenem Leben gewirkt hat.