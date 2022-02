Folge 7: Die Bedeutung des Kreuzes

Staffel 1 Folge 7 25 Minuten

"Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" So klagt Jesus am Kreuz. Doch hat Gott sich wirklich von Jesus abgewandt? Paul Young, der Autor des Bestsellers "Die Hütte" bietet in dieser Folge von 'Restoring the Shack' eine Mut machende Erklärung an. Jesus nimmt am Kreuz alle Sünden und auch Klagen jedes einzelnen Menschen auf sich. Doch er stellt auch die herausfordernde Frage: Kann Gott wirklich so gut sein, all das für uns zu tun?