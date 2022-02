Folge 9: Verlust und Vertrauen

Staffel 1 Folge 9 25 Minuten

Autor Paul Young meint: "Eine gute Frage ist besser als 1000 Antworten." Aber da ist diese eine Frage, die die Menschen schon von Anbeginn der Zeit umzutreiben scheint: Wenn Gott gut ist, wo ist er dann während all der menschlichen Tragödien und Verluste? Warum lässt er all das zu? Mithilfe seines Buches "Die Hütte" macht sich Schriftsteller Paul Young gemeinsam mit dem Zuschauer auf die Reise, die Hintergründe zu diesen großen Fragen zu ergründen. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer. Offen gibt der Schriftsteller Einblick in seine eigene Leidens- und Glaubensgeschichte und lädt die Zuschauer ein, das Gleiche zu tun.