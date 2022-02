Folge 13: Zufall hat einen Namen

Staffel 1 Folge 13 25 Minuten

"Gott ist immer gütig, steckt in jedem Detail unseres Lebens und hat viel Humor". Dieser Meinung ist Autor William Paul Young. Gemeinsam mit dem Zuschauer begibt er sich auf die Reise, nicht nur die Hintergründe und Fragen zu seinem Bestseller "Die Hütte" zu ergründen. Er thematisiert auch die großen Fragen des Lebens. Ein sehr herausforderndes Abenteuer, in dem der Schriftsteller auch Einblick gibt, wie erstaunlich Gott in Youngs eigenem Leben gewirkt hat.