Du bist eingeladen ... hast du schon reagiert? (2/2)

"Wussten Sie, dass Sie von Jesus höchstpesönlich eine Einladung erhalten haben? Jesus lädt Sie ein zu einem Leben, das Sie einfach nicht verpassen wollen! Diese Predigt-Reihe zeigt Ihnen, wie Sie herausfinden können, was Gottes Bestimmung für Ihr Leben ist. Wo stehen Sie: Haben Sie schon auf die Einladung geantwortet? Haben Sie Sehnsucht nach mehr und sind bereit, die Herausforderung anzunehmen?"