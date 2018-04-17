Hat Ihnen die Sendung gefallen? So können Sie die Produktion weiterer Folgen ermöglichen:
Du bist eingeladen ... hast du schon reagiert? (2/2)
Staffel 1 Folge 300
27 Minuten
"Wussten Sie, dass Sie von Jesus höchstpesönlich eine Einladung erhalten haben? Jesus lädt Sie ein zu einem Leben, das Sie einfach nicht verpassen wollen! Diese Predigt-Reihe zeigt Ihnen, wie Sie herausfinden können, was Gottes Bestimmung für Ihr Leben ist. Wo stehen Sie: Haben Sie schon auf die Einladung geantwortet? Haben Sie Sehnsucht nach mehr und sind bereit, die Herausforderung anzunehmen?"
BibelstellenKlicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Zusatzinformationen
Serie: Antworten mit Bayless Conley
Genre: Ratgeber
Jahr: 2018-2018