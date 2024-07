Diese Dinge solltest du wertschätzen (3/4)

Gottes Werte ändern sich nie. Nehmen wir sie in den Fokus unserer Aufmerksamkeit, bekommt unser Leben ein festes Fundament. Bayless Conley erklärt in dieser Predigt, was Gott am meisten schätzt, und lädt dazu ein, unsere Prioritäten ganz neu daran auszurichten.