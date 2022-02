Wie gehe ich als Christ mit Politik und Kultur um?

Folge 319 26 Minuten

Wir leben in einer Welt voller Konflikte und Lieblosigkeit. Viele Menschen sind unaufmerksam, misstrauisch, feindselig oder ängstlich. Angesichts all der kulturellen und politischen Turbulenzen kommen uns schnell Fragen: Wohin können wir uns wenden? Wem können wir vertrauen? Wie sollen wir leben? Harrison Conley erklärt mit einem weisen Rat von Paulus, wie wir uns in diesen unsicheren Zeiten verhalten können, und zeigt, was die Bibel über Politik, die Regierung und die Gesellschaft sagt.