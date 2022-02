Mehr als nur ein Job

Folge 434 26 Minuten

Früher war es selbstverständlich: Den Beruf, den man in jungen Jahren ergreift, macht man auch bis zur Rente. Inzwischen hat sich das geändert: Viele Menschen ergreifen im Laufe ihres Lebens einen zweiten oder sogar dritten Beruf. Oft liegt es daran, dass sie neue Talente an sich entdecken, die ihnen in jungen Jahren noch nicht bewusst waren. Oder sie beschließen: "Ich will etwas machen, was mich und mein Leben mit Sinn erfüllt!"