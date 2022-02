Zu Sukkot in Jerusalem

Folge 102 25 Minuten

Eines der jüdischen Hauptfeste ist Sukkot, das jährliche Laubhüttenfest. Jedoch ist es nur eines unter vielen. Das jüdische Volk versteht es, zu feiern und so gut wie alle Feste sind biblischen Ursprungs. Oft sind die Feiertage auf das Gedenken ausgelegt oder laden zum Ausruhen und Entschleunigen ein. Auffallend ist, dass die jüdischen Feiertage fest im Leben und Alltag integriert sind. Ob im Hotel oder in der Präsidentenvilla - in Israel sind die jüdischen Feste ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens.