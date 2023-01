Auszug aus Gaza

Folge 105 26 Minuten

2005 beschließt die israelische Regierung unter Ariel Sharon den einseitigen Abzug aller Juden aus Gaza. Gush Katif ist ein Gebiet mit 17 jüdischen Dörfern in denen das Leben pulsiert. Der Abzug führt zu dramatischen Konsequenzen, nicht nur für die Bewohner, die alles, was sie aufgebaut haben, verlieren. Seit Israels Abzug aus Gaza feuerten Terroristen von dort über 15.000 Granaten und Raketen auf Israel, ein Ende ist nicht in Sicht. Die gutgemeinte Initiative "Land für Frieden" hat sich in Gaza als Fehler erwiesen. Faszination Israel berichtet aus dem Gush Katif Museum und trifft Laurence Baziz, eine ehemalige Bewohnerin Gush Katifs.